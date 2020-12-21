İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepkiler sürüyor: Usule uygun değil

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai Küçük gelenekte böyle bir uygulama olmadığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı'nın (EMAV), Mevlana’nın 747. vuslat yıldönümünde Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması ve kadınlarla erkeklerin birlikte sema yapmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

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Usule uygun değil

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Şeb-i Arus etkinliğinde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumanın usule uygun bir uygulama olmadığını dile getirerek, "Usule uygun bir uygulama değil. Bu bir erkandır. Asırlardır aslına uygun şekilde uygulanırken, farklı şekilde, farklı mecraya çekmek doğru değildir. Ümit ederim ki bu hatadan dönülür, bir daha yapılmaz." dedi.

OYNAT 01:32 CHP Sözcüsü Öztrak "Türkçe Kur'anlı sözde Şebi Arus" ve 'taciz tecavüz' soruları karşısında zor anlar yaşadı CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Öztrak 'İBB'nin düzenlediği sözde Şebi Arus töreninde Türkçe Kur'an okutulması ve kadın semazen çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz' ve 'Partinizdeki taciz ve tecavüz iddiaları MYK gündemine geldi mi?' soruları karşısında zor anlar yaşadı.

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Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai Küçük ise genel anlamda gelenekte böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

Gelenek tahrip edildi

"Mevlevilik dünyanın her tarafına yayılmış bir tarikat. Konya'da Mevlana Dergahı'nda usul ne ise, nasıl yapılıyorsa ki zaten 17 Aralık'ta yapılan odur. Onun dışında tarihin herhangi bir safhasında, herhangi bir mevlevihanede yeni, farklı başka bir dille örneğin Batı'da Batı dili ile Bosna'da Boşnakça ile Türkiye'de Türkçe ile değil, Konya Mevlana Dergahı'nda yüzyıllar boyunca nasıl yapılmışsa hep öyle devam edegelmiştir. Bunu farklılaştırmak ne işe yarar? Bir işe yaramaz. Sadece gelenek tahrip edilmiş olur. Onun için çok hoş bir şey değil. Bu mukabelenin Hazreti Mevlana'dan sonra devam eden bir geleneği var. Buna uymak ve öyle devam etmek lazım. Kaynakların bize aktardığı da bu şekildedir."

GÜNDEM 700 yıllık gelenek tahrif edildi

Kadınların semaya katılması

Doç. Dr. Küçük, kadınların da sema etmesine ilişkin ise "Mevleviliğin geleneğinde hanımlar kendi arasında sema edebilir ama hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir mevlevihanede hanımlar, erkekler ile sema etmemişlerdir." diye konuştu.