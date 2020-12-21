Gündem İstanbuldaki Şeb-i Arus töreninde Kuran-ı Kerimin Türkçe okunmasına tepkiler sürüyor Usule uygun değil
İSTANBUL

İBB'nin Şebi Arus etkinliği

İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepkiler sürüyor: Usule uygun değil

İBB ve Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı'nın, Mevlana’nın 747. vuslat yıldönümünde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına ve kadınlarla erkeklerin birlikte sema yapmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Konuya ilişkin İÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu, "Usule uygun bir uygulama değil. Bu bir erkandır. Asırlardır aslına uygun şekilde uygulanırken, farklı şekilde, farklı mecraya çekmek doğru değildir. Ümit ederim ki bu hatadan dönülür, bir daha yapılmaz" ifadelerini kullanırken Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai Küçük ise "Genel anlamda gelenekte böyle bir uygulama yok" dedi.

Haber Merkezi AA
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai Küçük gelenekte böyle bir uygulama olmadığını vurguladı.
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai Küçük gelenekte böyle bir uygulama olmadığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı'nın (EMAV), Mevlana’nın 747. vuslat yıldönümünde Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması ve kadınlarla erkeklerin birlikte sema yapmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Bardakçı'dan Türkçe Kur'anlı kadın semazenli sözde Şeb-i Arus düzenleyen İBB'ye tepki: Sırada İstiklal Mahkemeleri mi var?
GÜNDEM
Bardakçı'dan Türkçe Kur'anlı kadın semazenli sözde Şeb-i Arus düzenleyen İBB'ye tepki: Sırada İstiklal Mahkemeleri mi var?

Usule uygun değil

  • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Şeb-i Arus etkinliğinde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumanın usule uygun bir uygulama olmadığını dile getirerek, "Usule uygun bir uygulama değil. Bu bir erkandır. Asırlardır aslına uygun şekilde uygulanırken, farklı şekilde, farklı mecraya çekmek doğru değildir. Ümit ederim ki bu hatadan dönülür, bir daha yapılmaz." dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak
OYNAT 01:32
CHP Sözcüsü Öztrak "Türkçe Kur'anlı sözde Şebi Arus" ve 'taciz tecavüz' soruları karşısında zor anlar yaşadı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Öztrak 'İBB'nin düzenlediği sözde Şebi Arus töreninde Türkçe Kur'an okutulması ve kadın semazen çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz' ve 'Partinizdeki taciz ve tecavüz iddiaları MYK gündemine geldi mi?' soruları karşısında zor anlar yaşadı.


Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai Küçük ise genel anlamda gelenekte böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

Gelenek tahrip edildi

  • "Mevlevilik dünyanın her tarafına yayılmış bir tarikat. Konya'da Mevlana Dergahı'nda usul ne ise, nasıl yapılıyorsa ki zaten 17 Aralık'ta yapılan odur. Onun dışında tarihin herhangi bir safhasında, herhangi bir mevlevihanede yeni, farklı başka bir dille örneğin Batı'da Batı dili ile Bosna'da Boşnakça ile Türkiye'de Türkçe ile değil, Konya Mevlana Dergahı'nda yüzyıllar boyunca nasıl yapılmışsa hep öyle devam edegelmiştir. Bunu farklılaştırmak ne işe yarar? Bir işe yaramaz. Sadece gelenek tahrip edilmiş olur. Onun için çok hoş bir şey değil. Bu mukabelenin Hazreti Mevlana'dan sonra devam eden bir geleneği var. Buna uymak ve öyle devam etmek lazım. Kaynakların bize aktardığı da bu şekildedir."

700 yıllık gelenek tahrif edildi
GÜNDEM
700 yıllık gelenek tahrif edildi

Kadınların semaya katılması

Doç. Dr. Küçük, kadınların da sema etmesine ilişkin ise "Mevleviliğin geleneğinde hanımlar kendi arasında sema edebilir ama hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir mevlevihanede hanımlar, erkekler ile sema etmemişlerdir." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Hz. Muhammede hakaret etmişti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti

​Anında yeri tespit edildi gözaltına alındı.
Sen gelme Paşinyan

Sen gelme Paşinyan

​Zengezur'da yaşayan Ermeniler geleceğini duyunca yolları kapadı.
Ölümler artıyor

Ölümler artıyor

Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.

​Süper Lig'e 'hükmen yenilgi' kuralı geldi.
Otellerde yılbaşı<br>kutlaması yasak

Otellerde yılbaşı
kutlaması yasak

​İçişleri Bakanlığından yeni genelge.

​Türkiye'deki 22 STK harekete geçti.

Türkiye'de görüldü

Türkiye'de görüldü

Dünyadaki en tehlikeli 100 canlıdan biri.

Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti
Dünya

Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti

Foreign Affairs internet sitesinde yer alan bir makalede Türk İHA'larının savaş seyrini değiştiren potansiyeli kaleme alındı. Yazıda Dağlık Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti" ifadelerine yer verildi.
TBMM Başkanı Şentop: Yüzlerce ülkenin semasında tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir
Gündem

TBMM Başkanı Şentop: Yüzlerce ülkenin semasında tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye güçlü bir devlettir, dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde dost veya düşman herkes buna şahitlik yaptı." ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki 22 STK harekete geçti: Dünyanın gördüğü en büyük sefaleti 72 yılın sonunda bitirme hamlesi
Gündem

Türkiye’deki 22 STK harekete geçti: Dünyanın gördüğü en büyük sefaleti 72 yılın sonunda bitirme hamlesi

Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte 22 STK, MÜSİAD Genel Merkezi’nde “Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” başlattı. İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç tarafından yaptığı açıklamada; "Filistinlinin evlerinden, köylerinden ve şehirlerinden zorla çıkarılmasının ve yerinden edilmesinin 72'inci yılındayız. 5 milyondan fazla Filistinli, yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altında yaşamlarını birçok haktan mahrum olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu ülkelerden biri olan Lübnan’da Filistinli mültecilere “vatandaşlık” hakkı tanınmamakta ve özel bir yabancı grup olarak değerlendirilmektedirler. Lübnan’daki Filistinliler iş, sağlık, eğitim gibi birçok imkândan yararlanamadığı gibi oy kullanma hakları da bulunmamaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları ise kısıtlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.