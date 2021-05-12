İçişleri Bakanı Soylu: Hakkari'de şehit edilen sivillerin katili 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret etti.

Burada özel hareket polislerine seslenen Bakan Soylu, "Allah'a hamd olsun. Biz huzur içerisindeyiz. Milletimiz birlik içerisinde" dedi. Suriye'deki dramın devam ettiğini anımsatan Bakan Soylu, "En son Kudüs'te zalim İsrail devletinin o mazlumlara yaptıkları içimizi kanatıyor. Kabul etmiyoruz" diye konuştu.

AA Süleyman Soylu

"Biz çok güçlü ve kudretli olmalıyız. Ayağımızı yere vurunca, azametimizden, gücümüzden, kimileri hiddetimizden kimileri de mazlum ve mağdura sahip çıktığımızdan, şefkatimizden 'işte geliyorlar' diye güç bulmalı kudret bulmalı." ifadesini kullanan Bakan Soylu, şunları söyledi:

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"Bu topraklarda çok arkadaşınız şahadet şerbeti içti. Sebebi tektir. Ezanımıza kimse dokunmasın, bayrağımıza kimse ilişmesin. Namusumuza kimse halel getirmeye çalışmasın. Derdimiz budur. Bizler laf üreten değil, iş üreten, dedikodu değil, huzur veren, gittiği her yere esenlik veren bir milletin ahfadıyız. Bayram bir taraftan çocukların bayramıdır. Bir taraftan gençlerin bayramıdır. Bayram bir taraftan mezarlarında yatan şehitlerimizin bayramıdır, aileleriyle buluştuğu için. Yer altında, yer üstünde hepimizin bayramıdır."

Yüksekova'daki özel harekat polislerine "Sizi bugün daha çok güçlü, kudretli ve azametli gördüm. İnanıyorum ki ramazandan sonra çok daha güçlü, kudretli ve azametli adımlara ihtiyacımız var." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

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"Özellikle son günlerde Hakkari dahil olmak üzere terör örgütüne adım attırmayacak bir noktada olduğumuzu sizlere söylemek istiyorum. Nerelerden nerelere geldiğimizi, bunun kıymetini iyi bildiğimizi burada bir kez daha sizlere ifade etmek istiyorum. Bir taraftan en son bu hafta 12 teröristti, 6 3 3 etkisiz hale getirdik, 3’ü Hakkari’de. Bu teröristlerden önce yine 10 bir tarafta, 6 bir tarafta, 3 bir tarafta, 1 bir tarafta, kafalarını çıkarır çıkarmaz, kış üstlenmesinden çıkar çıkmaz, gereğini arkadaşlarımız yerine getirdiler."

İHA Süleyman Soylu

"Kanları yerde kalmadı"

Terörle mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

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"Bu yılı terör örgütünün Türkiye maliyetlerinin inşallah sona erdirildiği yıl olarak hep beraber görmek istiyoruz. Şimdi Avaşin Basyan'da sınırın bu tarafında özel harekat polisimiz, jandarmamız, komandolarımız, sınırın öteki tarafında kahraman Mehmetçiğimiz hep birlikte temizliyoruz. Bu coğrafyaya ödettiklerini, bedellerin maliyetini bir bir soruyoruz. Geçen yıl çok üzülmüştük. 3 sivilimiz Çukurca’da katledilmişti. Kazan Vadisi'nde infaz etmişlerdi. Kardeşleri sahipsiz kalmıştı, evlatları sahipsiz kalmıştı. Gittik ziyaret ettik. Bir millet sahip çıktı. 'Siz merak etmeyin bunun hesabını soracağız’ dedik. Hesabını sorduk. 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten turuncu listede aranan 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir, Hakkari'de sivil vatandaşlar Orhan Adıyaman, Onur Bozkurt ve Arif Sevinç'i şehit eden terörist. O çocuklarımızın kanı yerde kalmadı. Bu kadar net."

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle oyun oynamaya kalkanlardan hesabını acı sorduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Kendimize güvenmiyoruz, size güveniyoruz. Bu milletin asaletine güveniyoruz. Bu milletin kuvvetine güveniyoruz. Bu milletin kudretine güveniyoruz. Allah'a güveniyoruz. İnancımız budur. Allah bizimle beraberdir. Size bakıyor ve imreniyorum. Sizin için diyecekler ki 'Bu ülkenin başına musallat olmuş, 40 yıllık terörü bunlar bitirdi' Torunlarınız, sizden sonra gelecek nesilleriniz sizlerle onur duyacaklar. Şehit ve gazilerimizle nasıl onur duyuyorsak, sizlerle de onur duyacaklar. 'Bunlar bizim dedelerimiz, terörü bitirdiler' diyecekler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebriklerini ileten Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

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"Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizim başkomutanımızın, devlet başkanımızın sizlere bayram dileklerini, selamlarını muhabbetlerini ve sevgilerini getirdim, bayramınız mübarek olsun. Hem sizlerin bayramını tebrik ediyorum hem tüm kahraman güvenlik güçlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye’nin her noktasında görev yapan özel harekatımızın polislerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Bakan Soylu'ya ziyaretinde Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve İlçe Başkanı Fatih Aslan, Esendere ve Büyükçiftlik Belde Belediye başkanları da eşlik etti.

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