İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan Gülistan Doku için arama çalışmaları ile ilgili açıklama: Barajın boşaltılması çalışması başladı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tunceli'de 200 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına ilişkin, "(Uzunçayır Baraj Gölü) Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı" dedi.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2020, 12:21 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2020, 12:39 AA