İçişleri Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde, ağır silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini bertaraf etmek için yürütülen operasyonlar kapsamında ekipler, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit etti.

AA

Bidonlar içinde kullanıma hazır EYP düzeneği ele geçirildi

Tespit edilen mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda 12 jelikan bidon içinde (Toplam 500 kilogramlık kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP düzeneği), uçaksavar sehpası, 50 elektrikli fünye, 61 milimetrelik havan hassas tapası, 136 atıma hazır uçaksavar mermisi, 96 Sk 47 fişeği, 39'u küçük, 7'si büyük tüp (EYP yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış), 600 boş Ak 47 kovanı, 14 top elektrik kablosu, 2 jeneratör ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konuldu.

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AA

6 anti-tank roketatar mühimmatı bulundu

Gedikli kırsalında bölücü terör örgütüne ait bir sığınakta ise mühimmat, patlayıcı ve EYP düzeneği olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 anti-tank roketatar mühimmatı, 5 roketatarlara ait sevk fişeği, basma düzenekli EYP düzeneği, 5 el bombası, 8 el bombası fünyesi, 1565 bixi mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca yine Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrası kırsalından Irak'a eroin götürüleceği bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 500 gramlık 18 preslenmiş paket, bir kilogramlık 2 poşette toplam 11 kilogram uyuşturucu/uyarıcı (eroin) maddeye el konuldu.

Bakan Soylu: "Tebrikler kahramanlar, yola devam"

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Hakkari'den çok güzel haberler var" başlığıyla yaptığı paylaşımda, operasyonlara katılan jandarma personelini tebrik etti.

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Soylu, "Aslanlarımız bir günde 3 ayrı operasyonda 500 kilogram patlayıcı, roketatarlar, el bombaları, eroin, mühimmatlar, yaşam malzemeleri ele geçirdiler. Tebrikler kahramanlar, yola devam." ifadesini kullandı.