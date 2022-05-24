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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ''Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan DEAŞ'lı Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki DEAŞlı canlı bomba yakalandı
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanlığı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bombanın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi.Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konulduğu belirtilirken, "Yakalanan teröristle birlikte bu yıl Deaş'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişiyakalanarak gözaltına alındı" bilgilerine yer verildi.

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