İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

Devlet Bahçeli'den NATO'ya alternatif birlik önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri devreye konulmalıdır. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. Türkiye'nin Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin içerisine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür. Mesela Asya ve Ortadoğu ' ifadelerini kullandı.