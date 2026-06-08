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İçişleri Bakanlığından 6 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığından 6 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

13:458/06/2026, Pazartesi
AA
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Vatandaşlar ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Vatandaşlar ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Isparta ve Burdur çevreleri Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.



#"sarı" kod
#gök gürültülü sağanak
#İçişleri Bakanlığı
#kuvvetli sağanak
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