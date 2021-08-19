Gündem İçişleri duyurdu Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu
ANKARA

İçişleri duyurdu: Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu

İçişleri Bakanlığı Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri duyurdu: Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu
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İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van Çatak Karataş Çukurları Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Eren Operasyonları kapsamında bugün, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Tunceli’de 1, Hakkari’de 8, Van’da 3 olmak üzere toplam 12'ye yükselmiş oldu. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Bakan Soylu 'Uzun zamandır takip ediyorduk diyerek' duyurdu
GÜNDEM
Bakan Soylu 'Uzun zamandır takip ediyorduk diyerek' duyurdu

Terör yok huzur var: Mehmetçik’in PKK’dan arındırdığı Cilo Dağı kampçıların akınına uğruyor
FOTOĞRAF 16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla 'Milli Park' ilan edilen 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları, normalleşme süreciyle yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.
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Bölgeye son 1,5 ayda yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçinin geldiği belirtildi. Dağcılar ve doğaseverler, doğal güzelliklere hayran kaldıklarını vurguladı.
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Diş Hekimi Enis Ertuş (28), Artos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Van’dan geldiklerini belirterek, Buranın çok güzel bir doğası var. Özellikle Cilo Sat gölleri, Türkiye’nin ikinci zirvesi olması bakımından, doğa harikası olması nedeniyle bizim tercih ettiğimiz bir yer oldu. Yüksek rakımda olmasından dolayı geceleri gökyüzüne baktığınızda, sanki yıldızları tutacakmışsınız gibi hissediyorsunuz dedi.
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Sadece bölge illerinden değil Türkiye'nin birçok kentinden gelenler de doğal güzelliklere hayran olduklarını söyledi. Ankara'dan gelen Mehmet Salim Erdal (50), bölgenin adını daha önce duyduğunu söyleyerek, Buradaki gölleri gördük. Muazzam bir görüntüsü var. Buzulları gördük. Buzullarda yürüdük. Bölge muhteşem görünüyor.
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İnşallah bu bölge daha da serbest hale gelirse önümüzdeki yıllarda bir ağırlık merkezi olabilir diye düşünüyorum. Bu doğa harikasında çok güzel zaman geçiriyoruz diye konuştu.
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Terör yok huzur var: Mehmetçik’in PKK’dan arındırdığı Cilo Dağı kampçıların akınına uğruyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki, terörden arındırılan Cilo-Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen yaklaşık 2 bin 500 doğasever, bölgeyi ziyaret etti.


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