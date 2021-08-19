İçişleri duyurdu: Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van Çatak Karataş Çukurları Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Eren Operasyonları kapsamında bugün, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Tunceli’de 1, Hakkari’de 8, Van’da 3 olmak üzere toplam 12'ye yükselmiş oldu. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van Çatak Karataş Çukurları Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.+ REKLAM August 19, 2021

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