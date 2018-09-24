Gündem İçme suyu borusundan çıktı
MARDİN

Mardin yerel haberleri: İçme suyu borusundaki ağaç kökü mahalleyi susuz bıraktı

İçme suyu borusundan çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kesintisi yaşanan mahallede yapılan incelemede, içme suyu borusunda 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü bulundu.

Haber Merkezi AA
Ekipler, borunun hasar almaması için kontrollü şekilde kökleri çıkardı.
Ekipler, borunun hasar almaması için kontrollü şekilde kökleri çıkardı.

Nusaybin'in Akağıl Mahallesi'nde su kesintisi yaşandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Nusaybin Şubesi ekiplerince içme suyu hatlarında inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu içme suyu borusunun içinde yaklaşık 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü tespit edildi. Borunun içindeki kökleri kesen ekipler, borunun hasar almaması için kontrollü şekilde kökleri çıkardı.

Daha sonra mahalleye yeniden içme suyu verildi.

İçme suyu borusundan çıkan şaşkına çevirdi
GÜNDEM
İçme suyu borusundan çıkan şaşkına çevirdi

İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı
GÜNDEM
İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

​Yeni Şafak belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı.
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Erdoğan: Terör tehdidi son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
MHP'nin afteklifi Meclis'te

MHP'nin afteklifi Meclis'te

​163 bin kişiye umut olacak.
Bankalarıngözü Hazine'de

Bankalarıngözü Hazine'de

​Kredi faizlerinden umudu kestiler.
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde

Kimyevi gübrede yüzde 15'lik indirim sağlanacak.
SaldırıyıBAE finanse etti

SaldırıyıBAE finanse etti

​İran, saldırının arkasındakileri sert şekilde cezalandıracaktır.
PKKKerkük'e sızıyor

PKKKerkük'e sızıyor

​Muhammet Saman Yeni Şafak'a konuştu.
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.