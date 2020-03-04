İdlib’den çekilirsek Hatay’dan oluruz

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib’de yaşananlar ve Türkiye’nin yapması gerekenler konusunda önemli mesajlar verdi:

İdlib’de 27 Şubat’ta yaşanan şehadetler milletimizi üzmüştür. Kim ne yaparsa yapsın Türk milletinde kan da bitmez ayağa kalkacak kahraman da eksilmez. Çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır. Türk askerinin kanı bu husumet cephesi tarafından dökülmüştür... Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır... Yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur.

SAKLANACAK DELİK ARIYORLAR

İdlib saldırısından hemen sonra Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları saklanacak delik arama derdindedir. Türkiye, İdlib’de savaş oyunlarının içinde değildir. Gaye vatan, sınır, toprak ve insan güvenliğidir... Bu gerçeği görmeyen üstelik çarpıtan iç ve dış odakların alayı birden aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib’den geri çekilirsek eninde sonunda Hatay’dan olmamız kaçınılmazdır.

OYNAT 00:41 "Bre vicdansızlar bir kez olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin!" MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. “Bahçeli, “Kılıçdaroğlu ve yeminli Esad sözcüleri İdlib'deki mücadeleden yine rahatsız. Bre vicdansızlar bir kez olsun, şehitlerimizin katillerine tepki göstersinler. Bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Korkmayın düşmana düşman derseniz sadece ve sadece adam olursunuz. Bizim duruşumuz Türk milletinin duruşudur.' diye konuştu.

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O YILANI YUVASINDA BULUR BOĞARIZ

Böyle olursa Suriye’deki kaos Anadolu’da demektir... Kim Hatay’a göz dikiyorsa o gözü oyar, kim el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz. Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler, ne işiniz var Türkiye’de, ne arıyorsunuz siyasette. Hem içimizdeki hem de çevremizdeki gelişmelere dikiz aynasından bakmayız, bakamayız. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın diyemeyiz, o yılanı yuvasında boğazlarız.

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RUS UÇAKLARI DA VARDI

Bugün İdlib’de Rusya ikili oynamakta, İran arkadan ateş etmektedir. Katil Esad affedilmez şekilde suç işlemiştir. 5 Mart’taki planlı görüşme çok mühimdir. Soçi’yi ihlal edenler açıktadır. Ruslara bilgi verilmesine rağmen Moskova bunu inkar etmiştir. Rusya’nın operasyonda savaş uçaklarının bulunmadığın açıklamasına rağmen radar gerçekleri başka şeyi söylemektedir. 27 Şubat’ta, rejim uçaklarının arkasında Rus uçakları da vardır ve ölüm saçmışlardır. Neyi anlatıyorlar, kimi kandırıyorlar.

Türkiye’nin şakası yok

Sağduyulu şekilde Türkiye-Rusya arasında aklı selimin hakim olmasının temel dilekleri olduğunu belirten Bahçeli, “Rusya’nın, Türkiye’nin asla kabul etmeyeceği şekilde değişen şartlara göre sınır belirleme çabası, bize göre dayatmadır, masayı dinamitlemektir. Rusya, Astana ve Soçi ilkelerine kesinlikle bağlı kalmalıdır. Türkiye’nin 30-35 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmasına destek verilmelidir. 27 Şubat katliamından dolayı Türkiye’ye özür ve tazminat konusu gündeme getirilmelidir. Esad unsurları gözlem noktalarımızın gerisine derhal ve ön şartsız çekilmelidir. M-4 ve M-5 karayollarının kontrolü müştereken sağlanmalıdır. Rusya ve İran’ın Suriye’deki varlığı gayri meşrudur. Birleşmiş Milletler ve NATO havanda su dövmüştür. Uyarıyorum, Türkiye’nin şakası falan yoktur” dedi.

OYNAT 00:00 ''Bizim dirimiz asker, vurulanımız şehittir onları dirisi kalleş, vurulanı ise leştir'' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. İdlib'de verilen şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirten Bahçeli, ''Bizim dirimiz asker, vurulanımız şehittir onları dirisi kalleş, vurulanı ise leştir'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Fişini Putin çekecek

Bugün Suriye diye bir devletin “fiilen yok hükmünde” olduğunu söyleyen Bahçeli, “Esad’ın son kullanım tarihi dolduğunda ilk önce fişini Putin çekecektir. Bunu bilen cani Esad, 2015 yılının Ekim ayında 180 kilometrelik sahil bölgesinin tamamını Ruslara rehin vermiş, topraklarını ve hava sahasını Rus askerlerine hibe etmiştir. Emin olunuz, eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecekler, bununla yetinmeyip vatana ve millete kast edeceklerdir. Biliniz ki kan ve bal kokusu bir ayıyı çılgına çevirecek, zincirlerinden kopuşuna neden olacaktır. Hodri meydan, ayı gelirse gelsin, göreceği sadece ve sadece Bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır” dedi.

Esad’ın yancısı değilsin

Bahçeli, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İdlib’deki mücadeleden yine rahatsızdır. Bre vicdansızlar, bir kez olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin. Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacaktır’. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Şehitler tepesini boş tutan Türkiye’yi boşa düşürür. Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş da kalmayacak. Kılıçdaroğlu sen Suriye’nin muhalefet partisi değilsin. Esad’ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Esad’ın kan kardeşi, Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP’ye oy vermiş kardeşlerimize ihanet etme” dedi.