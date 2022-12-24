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YEREL GÜNDEM

İftira değil ön tanıymış

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Savcı, Fincancı'nın terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamını istedi. Hazırlanan iddianamede 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen Fincancı, savunmasında suçlamaları reddederek, "Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftira değil ön tanıymış
Şebnem Korur Fincancı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 29 Aralık'a ertelenirken, Fincancı ve avukatları, savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Fincancı’yı, CHP’li milletvekilleri de destekledi. Savunmasında suçlamaları reddeden Fincancı, “Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz" dedi.

DESTEK YİNE CHP’DEN GELDİ

Duruşma Savcısı, Fincancı hakkındaki mütalaasını da açıkladı. Savcı, Fincancı'nın terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Öte yandan TSK’ya kimyasal silah iftirasında bulunan TBB Başkanı Fincancı’ya en büyük desteği yine CHP verdi. Duruşmaya CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve çeşitli şehirlerden Tabip Odası temsilcileri, çok sayıda avukat ve gazeteci izleyici olarak katıldı.

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