Iğdır’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Cennetabat köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler çevrede korku ve paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karakoyunlu ve Iğdır belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.