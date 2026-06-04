‘İğrenç bıyık’ sözü kime hakaret

CHP içinde şimdi de bıyık tartışması başladı. Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’e yönelik kullandığı “Gelmiş, o iğrenç bıyıklı...” ifadeleri eleştirileri beraberinde getirdi. Sönmez’in “Alevi/Bektaşi” tarzı bıyığını Özel’in “iğrenç” diye nitelemesi CHP tabanını da rahatsız etti.

2024’TE MAKALE KONUSU OLDU

Nesimi Gökşen’in 2024 yılında yayımladığı “68 Kuşağının Türk Erkeğini Çizmek: Sakal ve Bıyık Modasında ‘İsyankâr Gençlik’in Siyasal İnşası” isimli makalede söz konusu bıyık biçimi anlatılıyor. Gökşen makalesinde, bugün Sönmez’in de kullandığı tarzı “1970’li yıllarda Türk solunun farklı fraksiyonları tarafından benimsenen ‘devrimci bıyık’ stili, Stalinist bıyık ile Alevi bıyığı tarzının birleşiminden oluşan bir pos bıyık türü” olarak değerlendiriyor. Gökşen’in makalesinde yer alan ifadelere göre, devrimci ve sol düşüncenin bu bıyıkların kullanımıyla Anadolu’daki Alevi-Bektaşi kesime daha kolay ulaştırılabileceği yönünde kanaat vardı.

Bıyık bir kimlik

Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı” sözleri sosyal medyada da eleştirilerin odağı oldu. Eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medyada şu mesajı paylaştı: “Alevi-Bektaşi geleneğinde bıyık, manevi terbiyenin, sırrın ve tarikata bağlılığın simgelerinden biridir. Tarihsel olarak inançtaki ‘sır saklama’ ve ‘ikrar verme’ kavramlarını yansıtır.” Genç Aleviler Birliği de “O bıyık; ülkenin direniş tarihidir. Mesele, devrimci geleneğe ve mücadele kültürüne duyulan tahammülsüzlüktür” açıklamasını yaptı.











