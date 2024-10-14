İhbara giden polise bıçaklı saldırı

Türkiye, İstiklal Caddesi’nde görev yapan polis memurunu ensesinden bıçaklayan caniyi konuşurken bir saldırı da Konya'da meydana geldi. Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren Emre Köroğlu (29), ihbar üzerine adrese gelen ekipteki polis memuru Mustafa Topuz’u sırtından bıçakladı. Olay, saat 10:30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğulları Emre Köroğlu’nun sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





7 BIÇAK DARBESİ ALDI

Polislerin evin kapısında beklediği sırada açılan kapıdan elinde bıçakla koşarak çıkan ve polislere saldıran şüpheli Emre Köroğlu, polis memuru Mustafa Topuz’u sırtından bıçakladı. Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan Köroğlu ise yaralanarak etkisiz hale getirildi. Polis memuru Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 7 bıçak darbesi alan Topuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan saldırganın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.





33 SUÇ KAYDI VAR

Saldırgan Emre Köroglu’nun, ‘oto hırsızlığı, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma, yağma’ gibi suçlardan 33 kaydının olduğu ve son 1 yılda karıştığı suçlar nedeniyle 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.





Yumruk atıp hakaret ettiler

Edirne’de 3. Lig maçı Edirnespor-Zonguldakspor karşılaşmasında, bazı taraftarlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Taraftarlardan S.K, olaya müdahale eden polis memuru E.D'ye yumruk attı, M.B. de hakaret etti. Alkollü oldukları belirlenen 2 taraftar gözaltına alındı. Başından yaralanan polis memuru E.D, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.











