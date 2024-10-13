İlaçlarını düzgün kullanmıyordu: Ailesini katletti

Ahmet Demir’in yaklaşık bir buçuk senedir psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen kuzen Mehmet Buruk, “Kendisi berberdir. Psikolojik tedaviden sonra ilaç kullanıyordu. İlaçlarını da herhalde son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur. Biz de son zamanlarda Ahmet’in sıkıntısının olduğunu biliyorduk. İlaçları düzgün kullanmadığı için herhalde cinnet geçirmiş olması lazım ki dört çocuğunu, eşini ve kendisinin hayatına son vermiş” dedi.