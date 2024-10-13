İlaçlarını düzgün kullanmıyordu: Ailesini katletti

Gaziantep’te Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu tabanca ile öldürdü. Demir, cinayetlerin ardından intihar etti. Valilik, katliamı gerçekleştiren Ahmet Demir’in bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve son bir yılda içinde 7 hastane kaydı olduğunu açıkladı.
Gaziantep’te aile katliamı yaşandı. Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Mahallede berberlik yapan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demir (32), iddiaya göre evde eşi Emine Demir (30) ile tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Demir, tabanca ile eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir, daha sonra aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.
CENAZELER ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ailesinin 6 üyesinin öldüğü belirlendi. Bu sırada olayı duyarak sokağa akın eden yüzlerce kişi, polis ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
1 YILDA 7 HASTANE KAYDI
Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
İLAÇLARINI DÜZGÜN KULLANMIYORDU
- Ahmet Demir’in yaklaşık bir buçuk senedir psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen kuzen Mehmet Buruk, “Kendisi berberdir. Psikolojik tedaviden sonra ilaç kullanıyordu. İlaçlarını da herhalde son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur. Biz de son zamanlarda Ahmet’in sıkıntısının olduğunu biliyorduk. İlaçları düzgün kullanmadığı için herhalde cinnet geçirmiş olması lazım ki dört çocuğunu, eşini ve kendisinin hayatına son vermiş” dedi.