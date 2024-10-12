Rüyamda gördüm bıçakla sokağa çıktım

Yüzüne maske takan bıçaklı bir saldırgan, sokak ortasında 3 kişiyi yaraladı. Olay önceki akşam İstanbul Başakşehir’de yaşandı. 17 yaşındaki M.G., Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise evinde gözaltına alındı. M.G’nin olay yerindeki bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., “kasten öldürmeye teşebbüs suçundan” tutuklandı. Saldırıdan önce hazırlık yaptığı çevredeki güvenlik kameralarınca tespit edilen M.G.'nin. emniyetteki beyanları dikkat çekti. M.G., bilgisayar oyunlarından etkilenip böyle bir eylem gerçekleştirdiğini öne sürdü: “Bilgisayar oyununu bırakıp, gerçek hayatta oyunlar oynamama dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyayı gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alıp dışarı çıktım. Özellikle birini seçerek saldırmadım. Oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da şahısların bana saldıracağı düşüncesiyle saldırdım.”