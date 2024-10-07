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Tekirdağ
Şiddet ve cinsel istismara uğramıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti

Şiddet ve cinsel istismara uğramıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti

Pınar Görgü
13:047/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu.

Bir aydır yaşam mücadelesi veren bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu giderek kritikleşmişti. Sıla Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beş şüpheli tutuklanmıştı

Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor.

Bebeğin ablası koruma altında

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır." denildi.

Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğradı: Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıktı. Bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) da tutuklandı.

İki yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında korkunç detaylar: Annesi örtbas etmiş! Diş izleri inceleniyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki S.Y. adlı bebeğin soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Annenin savcılıktaki ifadesinde, "kızını komşularına bıraktığını, sonrasında evde banyo yaptırırken bebeğin bezinde kan gördüğünü, kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği belirtildi. Tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan 2 yaşındaki talihsiz bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi de tespit edildi. Diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.


#Tekirdağ
#bebek
#cinsel istismar

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