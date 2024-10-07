Şiddet ve cinsel istismara uğramıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.
Komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu.
Bir aydır yaşam mücadelesi veren bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu giderek kritikleşmişti. Sıla Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Beş şüpheli tutuklanmıştı
Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor.
Bebeğin ablası koruma altında
Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
Sağlık Bakanlığından açıklama
Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır." denildi.