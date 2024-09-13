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İki yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında korkunç detaylar: Annesi örtbas etmiş! Diş izleri inceleniyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki S.Y. adlı bebeğin soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Annenin savcılıktaki ifadesinde, "kızını komşularına bıraktığını, sonrasında evde banyo yaptırırken bebeğin bezinde kan gördüğünü, kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği belirtildi. Tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan 2 yaşındaki talihsiz bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi de tespit edildi. Diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.

Seren Som
14:40 - 13/09/2024 Friday
Güncelleme: 14:59 - 13/09/2024 Friday
Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.
Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.
Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Bebeğin ablası koruma altında

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken, İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

Beş şüpheli tutuklandı

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., 13 ve 14 yaşındaki 2 komşu çocuğu, tutuklandı. Polis yeleği giydirilerek çıkarılan Bakiye Yeniçeri'nin 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklandığı belirtildi. Soruşturma sürerken, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de bir açıklama yaptı.

Cinsel istismar adli tıp raporlarıyla kesinleşti

İki yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğradığını açıklayan Gürcün,
"Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek, bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine maalesef sebebiyet veriyor. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef, ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda"
dedi.

Annenin ifadesi ortaya çıktı: Olayı örtbas etmiş!

Öte yandan uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen ve soruşturma kapsamında tutuklanan anne Bakiye Yeniçeri'nin ifadesi ortaya çıktı.

İfadede,
"5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini"
söylediği öğrenildi.
Yeniçeri ayrıca,
"İş olduğunda çocuğumu Kani A'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler"
dedi.

Vücudundaki diş izleri inceleniyor

Diğer yandan soruşturma kapsamında S.Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan S.Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.

Muhtar Öztürk: Bebeğin emanet edildiği aile...

Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi. Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti. Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

  • "Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.

Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."


Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğradı: Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü iki yaşındaki Sıla bebek beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmış, bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıktı. Bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) da tutuklandı.





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