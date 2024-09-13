İki yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında korkunç detaylar: Annesi örtbas etmiş! Diş izleri inceleniyor

Bebeğin ablası koruma altında
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken, İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.
Beş şüpheli tutuklandı
Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., 13 ve 14 yaşındaki 2 komşu çocuğu, tutuklandı. Polis yeleği giydirilerek çıkarılan Bakiye Yeniçeri'nin 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklandığı belirtildi. Soruşturma sürerken, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de bir açıklama yaptı.
Cinsel istismar adli tıp raporlarıyla kesinleşti
Annenin ifadesi ortaya çıktı: Olayı örtbas etmiş!
Öte yandan uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen ve soruşturma kapsamında tutuklanan anne Bakiye Yeniçeri'nin ifadesi ortaya çıktı.
Vücudundaki diş izleri inceleniyor
Diğer yandan soruşturma kapsamında S.Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan S.Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.
Muhtar Öztürk: Bebeğin emanet edildiği aile...
Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi. Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti. Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:
- "Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.
Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."