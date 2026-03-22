İHH Ramazan’da 3 milyon kişiye ulaştı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Ramazan çalışmaları kapsamında 66 ülkede 3 milyon 308 bin 146 kişiye ulaştı. “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla yürütülen faaliyetlerde gıda yardımları dağıtılırken, çocuklara bayramlık hediyeler verildi. Zekat, fitre ve fidyeler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

1 MİLYON 609 BİN İFTARLIK

İHH, bu yıl yurt dışında toplamda 1 milyon 609 bin 499 iftarlık ve sahurluk dağıttı. Ramazan’da, yurt dışında 170 bin 254 kumanya, yurt içinde ise 125 bin 275 kumanya kartı ve gıda kolisi verildi. Yurt içi ve yurt dışında toplam 295 bin 529 kumanya ve gıda kartı dağıtımında bulunan vakıf, bu çalışmalarıyla 1 milyon 452 bin 707 kişiye ulaştı.

41 BİN AİLEYE ZEKAT

Ayrıca 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye verilerek 207 bin 995 kişi desteklendi.

FİLİSTİN, SUDAN VE SURİYE'DE YARDIMLAR

Ramazan'da Gazze’de 150 bin kişilik iftar ve sahur verilirken 12 bin 111 aileye kumanya ulaştırıldı, 5 bin 180 aileye de zekat, fitre ve fidye dağıtıldı. Sudan’da 34 bin 423 aileye kumanya, 3 bin 155 aileye nakdi yardım ulaştırılırken 69 bin 500 kişiye iftar ve sahur verildi. Suriye genelinde ise 225 bin 546 iftarlık dağıtıldı, 41 bin 375 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Vakıf, yurt dışında 20 bin 960, yurt içinde ise 54 bin 95 çocuğa bayramlık dağıttı.



