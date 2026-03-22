Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İHH Ramazan’da 3 milyon kişiye ulaştı

İHH Ramazan’da 3 milyon kişiye ulaştı

04:0022/03/2026, Pazar
G: 22/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ayrıca 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye verilerek 207 bin 995 kişi desteklendi.
Ayrıca 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye verilerek 207 bin 995 kişi desteklendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ramazan çalışmalarıyla 66 ülkede 3 milyon 308 bin 146 ihtiyaç sahibine umut oldu. Türkiye’de 888 binden fazla kişiye destek sağlanırken, dünya genelinde yüz binlerce aileye zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Ramazan çalışmaları kapsamında 66 ülkede 3 milyon 308 bin 146 kişiye ulaştı. “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla yürütülen faaliyetlerde gıda yardımları dağıtılırken, çocuklara bayramlık hediyeler verildi. Zekat, fitre ve fidyeler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

1 MİLYON 609 BİN İFTARLIK

İHH, bu yıl yurt dışında toplamda 1 milyon 609 bin 499 iftarlık ve sahurluk dağıttı. Ramazan’da, yurt dışında 170 bin 254 kumanya, yurt içinde ise 125 bin 275 kumanya kartı ve gıda kolisi verildi. Yurt içi ve yurt dışında toplam 295 bin 529 kumanya ve gıda kartı dağıtımında bulunan vakıf, bu çalışmalarıyla 1 milyon 452 bin 707 kişiye ulaştı.

41 BİN AİLEYE ZEKAT

Ayrıca 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye verilerek 207 bin 995 kişi desteklendi.

FİLİSTİN, SUDAN VE SURİYE'DE YARDIMLAR

Ramazan'da Gazze’de 150 bin kişilik iftar ve sahur verilirken 12 bin 111 aileye kumanya ulaştırıldı, 5 bin 180 aileye de zekat, fitre ve fidye dağıtıldı. Sudan’da 34 bin 423 aileye kumanya, 3 bin 155 aileye nakdi yardım ulaştırılırken 69 bin 500 kişiye iftar ve sahur verildi. Suriye genelinde ise 225 bin 546 iftarlık dağıtıldı, 41 bin 375 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Vakıf, yurt dışında 20 bin 960, yurt içinde ise 54 bin 95 çocuğa bayramlık dağıttı.


#İHH
#Ramazan
#yardım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
