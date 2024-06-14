İhlallerde ortalamanın altındayız: AİHM karnemiz iyi

Türkiye'de tutuksuz yargılama konusundaki oranlar yüzde 40'lara ulaştığını ama son zamanlarda yüzde 16'ya kadar düştüğünü de aktardı. Tunç, "İhlal kararlarının yerine getirilmesi konusunda da Türkiye'de 4 bin 403 ihlal dosyasının 3 bin 951'i sorunsuz icra edilmiş, 452'sinin de icra süreci devam ediyor. Burada da icra edilme oranı yüzde 89. Avrupa Konseyi ülkelerinde ise bu oran yüzde 79. İcra edilme oranı bakımından da Türkiye'nin karnesi diğer ülkelere göre iyi" diye konuştu.