İhlallerde ortalamanın altındayız: AİHM karnemiz iyi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplayan Tunç, "AİHM'in ihlal kararı oranlarına bakıldığında Türkiye'de yüzde 1,17, tüm Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde ise yüzde 1,52'dir. İhlal kararları bakımından Türkiye ortalamanın altında" dedi.
İCRA ORANI YÜZDE 89
Türkiye'de tutuksuz yargılama konusundaki oranlar yüzde 40'lara ulaştığını ama son zamanlarda yüzde 16'ya kadar düştüğünü de aktardı. Tunç, "İhlal kararlarının yerine getirilmesi konusunda da Türkiye'de 4 bin 403 ihlal dosyasının 3 bin 951'i sorunsuz icra edilmiş, 452'sinin de icra süreci devam ediyor. Burada da icra edilme oranı yüzde 89. Avrupa Konseyi ülkelerinde ise bu oran yüzde 79. İcra edilme oranı bakımından da Türkiye'nin karnesi diğer ülkelere göre iyi" diye konuştu.
İYİ HALDEN 119 BİN TAHLİYE
Cezaevlerinin hiçbirinde tecrit söz konusu olmadığını söyleyen Tunç, 2024 yılında iyi halden tahliye edilen 119 bin kişi olduğunu belirtti.