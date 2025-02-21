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İhracını mahkemeye taşıdı

İhracını mahkemeye taşıdı

Oğuzhan Ürüşan
04:0021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Lütfü Savaş
Lütfü Savaş

CHP’den Aralık 2024’te ihraç edilen Savaş'ın avukatı, ihraç kararının kaldırılması için geçtiğimiz ay mahkemeye sunduğu dilekçede, “Dava konusu disiplin cezası, müvekkilimin savunmaları dikkate alınmadan, usule, yasaya ve parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı olarak verilmiştir. Verilen ceza, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’ne ve Disiplin Yönetmeliği’ne uygun değildir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Savaş’ın disiplin sürecinde savunma hakkının tam anlamıyla verilmediği, isnat edilen suçun açık bir şekilde belirtilmediği ve bu nedenle kararın usule aykırı olduğu dilekçede vurgulandı.


#politika
#CHP
#Lütfü Savaş

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