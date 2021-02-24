Gündem İki gün evde sakladıkları cesedi su kuyusuna atmışlar
MERSİN

İki gün evde sakladıkları cesedi su kuyusuna atmışlar

Mersin'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın, H.B. tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülüp, su kuyusuna atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, Kuzal'ın cesedini iki gün evde sakladığını itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal'dan (76) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal'ın bulunması için çalışma başlattı.

Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
  • Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal’ın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

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CESEDİ 2 GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan H.B.’nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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