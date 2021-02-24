İki gün evde sakladıkları cesedi su kuyusuna atmışlar Mersin'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın, H.B. tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülüp, su kuyusuna atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, Kuzal'ın cesedini iki gün evde sakladığını itiraf etti.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 07:30 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 08:08 DHA