İkinci ara tatil başlıyor

İkinci ara tatil başlıyor

04:0013/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
18 milyon öğrenci, bugün son ders zilinin çalmasıyla ikinci ara tatiline başlayacak.

Öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 19 Ocak başladı ve 30 Ocak'ta sona erdi. İkinci dönemin 2 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek. 8 Eylül 2025'te başlayan eğitim dönemi 26 Haziran'da sona erecek.



