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İklim Yasası komisyona geri çekildi

İklim Yasası komisyona geri çekildi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis'te görüşmelerine devam edilen İklim Kanunu teklifi mutabakatla yeniden görüşülmek üzere Çevre Komisyonu'na geri çekildi. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun sonuçlarının araştırılması adına Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması için yapılan müzakerelerde duyuruldu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, daha fazla tartışılması için yasayı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.Teklifin ilk 4 maddesi Genel Kurul'dan geçmişti.


MECLİS ZİRAİ DONU ARAŞTIRACAK

Diğer yandan 36 ili vuran zirai don Meclis gündemine taşındı. Tüm partilerin desteğiyle Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirler belirlenecek.


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