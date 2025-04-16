İklim Yasası komisyona geri çekildi

Meclis'te görüşmelerine devam edilen İklim Kanunu teklifi mutabakatla yeniden görüşülmek üzere Çevre Komisyonu'na geri çekildi. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun sonuçlarının araştırılması adına Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması için yapılan müzakerelerde duyuruldu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, daha fazla tartışılması için yasayı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.Teklifin ilk 4 maddesi Genel Kurul'dan geçmişti.