Zirai donun etkilerini araştıracak Komisyon kurulacak

TBMM Genel Kurulunda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Komisyon kurulması kabul edildi

Görüşmelerin ardından zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Ayrıca Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 105. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Birleşimde başka bir konu görüşülmeyecek.

Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.







