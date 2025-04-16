İklim Kanunu teklifinin görüşmeleri ertelendi

Meclis'te görüşmelerine devam edilen İklim Kanunu teklifi mutabakatla yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun sonuçlarının araştırılması adına Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması için yapılan müzakerelerde duyuruldu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, daha fazla tartışılması için yasayı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. Teklifin ilk 4 maddesi Genel Kurul'dan geçmişti.
MECLİS ZİRAİ DONU ARAŞTIRACAK
Diğer yandan 36 ili vuran zirai don Meclis gündemine taşındı. Tüm partilerin desteğiyle Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirler belirlenecek.