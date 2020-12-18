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Gündem İkranur Tirsinin ölümündeki sır perdesi kalkıyor Cinayete mi kurban gitti?
GİRESUN

İkranur Tirsi'nin ölümündeki sır perdesi kalkıyor: Cinayete mi kurban gitti?

Giresun'un Bulancak ilçesinde haziran ayında bahçede oynarken kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca hazırlanan otopsi raporu, tamamlandı. İkranur’un ‘suda boğulma’ bulgusuna yer verilen rapor, ulaştığı Bulancak Başsavcılığı tarafından, kapsamlı incelenmesi talebiyle geri gönderildi. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu 3’üncü Üst Kurulu’ndan gelecek detaylı otopsi raporuyla aralanacak. Acılı anne Nazlı Tirsi, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüp, olayın aydınlatılmasıyla acılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
İkranur'un cansız bedeni derede bulunmuştu.
İkranur'un cansız bedeni derede bulunmuştu.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünün Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkranur Tirsi, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince kardeşi ve kuzeni durumu ailelerine haber verdi. Çevrede arama yapan aileler, İkranur’a ulaşamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde cansız bedeni bulundu.

İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?
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İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?


  • İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İlk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesi yapılması için 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderildi.

İkranur Tirsi soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı
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İkranur Tirsi soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil
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İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil"
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi olayı ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, olayla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten söz etmemiz mümkün olmadığını belirterek 'Kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek' dedi.

Beklenen raporda 'suda boğulma' bulgusu

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip, çalışmalarını sürdürürken, 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da hazırlanan otopsi raporunu tamamladı. İkranur’un ‘suda boğulma’ bulgusuna rastlanıldığına yer verilen rapor, Bulancak Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılıkça, kapsamlı incelenip, eksikliklerin giderilmesi talebiyle rapor, geri gönderildi. Bunun üzerine ulaştırılan raporda Adli Tıp Kurumu 3’üncü Üst Kurulu’nca inceleme başlatıldı. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’ndan gelecek rapor ile aralanacak.

Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
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Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

"Yakalanmasını istiyorum"


İkranur'un acılı anne Nazlı Tirsi, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüp, olayın aydınlatılmasıyla acılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini söyledi. Nazlı Tirsi, “Katil kimse, yakalanmasını istiyorum. Devletimizden bir an önce katili bulmasını istiyorum. Acımız daha çok büyüyor, katil bulunursa en azından hafifler” dedi.

İkra Nur gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
OYNAT 01:00
İkra Nur gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.


"Adalet istiyoruz"


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla, kızı hakkındaki soruşturmada son durumu öğrenen Serdar Tirsi de, “CİMER’den cevap yeni elime ulaştı. Rapor tamamlanarak buraya gönderildi. Bazı eksiklikler ya da detaylı incelenmesi için geri gönderilmiş. Bir üst kurul sanırım bunu detaylı inceleyecek. Raporda suda boğulduğuna dair bulguya yer verilmiş. Başka da bir şey demediler. Soruşturma sürüyor. Rapor yeniden ve kapsamlı inceleniyor. Adalete güveniyoruz, umarız olay her yönüyle aydınlatılır” diye konuştu.

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