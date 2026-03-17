İlber Hoca uğurlandı

Derin bilgi birikimi ve kendine has anlatımıyla tarihi halka sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ortaylı için ilk tören uzun yıllar ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, törendeki konuşmasında gözyaşlarına boğuldu. Kazıcı, babasının akademisyenlik mesleğine çok kıymet verdiğini söyleyerek şunları kaydetti: “Hastane sürecinde etrafı, kitapları, sözlükleri ve gazetelerle içerideyken bir yandan da çıkacak sorunun tashihini yapıyordu. Dün, kitap odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihini görmek içimi acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış bu adamla, babam olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum.”

Tuna Ortaylı

HATIRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Galatasaray Üniversitesi'nde yapılan törenin Ortaylı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda Fatih Camii avlusuna getirildi. Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ülkemizin yetiştirdiği çok müstesna bir tarihçiyi, kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bize düşen, bundan sonra toplumumuza kazandırmış olduğu bu kültüre, sanata sahip çıkmak; hatırasına sahip çıkmak, bunu gelecek nesillere aktarmak olacaktır" diye konuştu.

iSTEDİĞİ GİBİ BİR ÇİNİ MÜZESİ AÇACAĞIZ

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı konuşmada, “İlber Hoca, Türkiye, İstanbul’umuz için çok kıymetli bir insandı. Eserleriyle, yetiştirdiği öğrencileri ile bıraktığı sözleriyle, konuşmalarıyla inanıyorum ki yıllar boyunca tarih alanında konuşulmaya devam edecek. 'Hocam, İstanbul’da yapılması gereken, eksik gördüğünüz bir şey var mı?’ dediğimde, ‘Bir çini müzesi olsa çok iyi olur’ dedi. Biz de bunu, hocamızın bir vasiyeti olarak kabul ediyoruz. İstanbul’umuza yakışır bir çini müzesini de kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

ÇOK ACI ÇEKİYORUZ

Oyuncu Halil Ergün de, “Çok acı çekiyoruz. Değerli bir insanımızın daha çok işler yapacak insanımızı kaybettik. Yaptıklarıyla izler bıraktı. Benim özel bir arkadaşımdı. Fakülte yıllarında sanat da yaptık. Üzgünüz” dedi.

Cenaze törenine çok sayıda siyasi ve sevenleri katıldı

Cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beşiktaş'taki üniversitenin İstanbul Boğazı'na bakan bahçesinde yapılan törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.











