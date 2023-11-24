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İletişim Başkanı Altun: Hibrit tehditler savaşın yeni yöntemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nde konuştu. Altun, "Hibrit tehditler savaşın yeni yöntemi. Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için her şeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz" dedi.

14:31 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şişli'de üçüncüsü düzenlenen Stratcom Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen organizasyonda; başta stratejik iletişimde hibrit tehditler teması olmak üzere, dünyada stratejik iletişime dair gelişmeler, teknolojik yenilikler, uluslararası iletişim, iletişim güvenliği, dezenformasyon ile mücadele ve iletişim ekosistemine dair birçok konu tartışılıyor. Fidan ve Altun konuşmaları öncesinde alanda yer alan medya, iletişim ve teknoloji firma ve kurumlarına ait stantları ve etkinliğin giriş bölümünde sergilenen robot köpeği inceledi. Organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı Başkanı Melissa Fleming'in zirveye dair video mesajları da yayınlandı. Zirve'nin açılış konuşmalarını Altun ve Fidan gerçekleştirdi.

'Dünya kamuoyu İsrail kaynaklı hibrit tehditlerin hedefi konumunda'

Altun, Toplumlararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılıklar derinleşirken, krizler, tehditler ve sorunlar da küreselleşiyor.Tam da bu ortamda, konvansiyonel çatışmalara ve küresel krizlere yeni bir meydan okuma eklendi. Bu yeni meydan okumanın adı bütün dünya toplumlarını hedef alan hibrit tehditlerdir. Hibrit tehditler, günümüz dünyasında rekabetin, mücadelenin ve savaşın yeni yöntemleri olarak öne çıkmaktadır. Hibrit tehditler dediğimizde, vesayet savaşlarından, siyasal manipülasyonlardan, ekonomik baskı unsurlarından, düzensiz göçlerden, uluslararası hukuk manipülasyonlarından, terörizmden, siber saldırılardan, enformasyon yarışlarından, ve dezenformasyon savaşlarından bahsediyoruz.Geleneksel, düzensiz ve asimetrik eylemlerin mezcedildiği bir tehdit türü aslında karşımızdaki.Siyasal karar alma mekanizmalarını, güvenlik mimarisini, toplumsal birliği, kültürel varoluşu ve iletişim süreçlerini kötü niyetli şekilde manipüle etmeyi hedefleyen strateji ve taktiklerden bahsediyoruz.Geleneksel ve kurumsal araçların, kavramların ve yöntemlerin karşı koyamadığı bir tehdit bu. Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için herşeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz. Bugün tüm dünya kamuoyu İsrail kaynaklı hibrit tehditlerin ve sistematik dezenformasyon politikalarının hedefi konumundadır." dedi.

'İsrail Gazze Şeridi'nde 64 medya mensubunu katletti'

Altun, “İsrail ordusu, kolonyal anlatılarını pekiştirmek adına Batı’daki medya şirketlerine haberlerinde kullanmak üzere kavram setleri, sözlükler göndermekte, sözüm ona doğru yanlış cetvelleri dayatmaktadır. Öte yandan da zalimce Gazze’de gazeteci katletmektedir İsrail. İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 64 medya mensubunu katletti. İsrail bu süreçte faşist bir propaganda yöntemi uygulayarak gazeteciler, sağlık çalışanları, kadınlar ve çocukların yanında esasında hakikati de katlediyor." ifadelerini kullandı.




Bakan Fidan'dan İletişim Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Terörizme karşı uluslararası iş birliği şart
Bakan Fidan'dan İletişim Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Terörizme karşı uluslararası iş birliği şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi''nde konuştu. Bakan Fidan "Terörizme karşı uluslararası iş birliği şarttır. Müttefiklerimizden teröre karşı net duruş bekliyoruz. DEAŞ'la mücadele adı altında PKK'ya destek bir hata." dedi. Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına destek çıkan Batı ülkelerine de seslenen Fidan "Açık bir şekilde yaptığımız bir çağrıyı buradan tekrarlamak isterim. Batı dünyası İsrail'in savaş suçlarıyla aralarına mesafe koymalıdır. Koşullu koşulsuz her destek daha fazla Filistin'in öldürülmesi için açık bir çektir." ifadelerini kullandı.



#Fahrettin Altun
#Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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