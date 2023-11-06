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İletişim Başkanı Altun'dan İsrail medyasına tepki: Rahatsız olduklarını görüyoruz devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuştu. İsrail medyasının, Fahrettin Altun'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına sert çıkışan Altun, "Türkiye’nin adaletten ve hakikatten yana tutumunun birilerini rahatsız ettiğini görüyoruz. Fakat biz kim karşı çıkarsa çıksın, Gazze'deki katliamın son bulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:23 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:08 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuştu.


Altun, İsrail'in Gazze'deki zulmünü örtbas etmek için Batı medyasının akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiklerini belirterek, bu ikiyüzlülüğü tarihin asla affetmeyeceğini ifade etti.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak dil ve tarihin yanı sıra ortak gelecek paydasında buluşmanın ne denli önemli olduğunu açık şekilde idrak ediyoruz. Biz bu çatıyı ortak medya sütunlarıyla güçlendirme çabası içerisindeyiz


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğine büyük önem veriyoruz ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla teşkilatın çalışmalarına destek olup, işbirliğini en üst düzeyde tutmaya çaba sarf ediyoruz.


İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Türkiye olarak gerek diplomatik girişimler, gerek insani yardım gayretleri, gerekse iletişim alanında ortaya koyduğumuz performansla bu alanda elimizden gelen çabayı ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz


Batılı ülkelerin, büyük medya şirketleri bu katliamı dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiler. Bu ikiyüzlülüğü ve kötülüğü tarih asla affetmeyecektir.


Artık dezenformasyon, bu son İsrail zulmünde de gördük ki anonim ya da ismi bilinmeyen sosyal medya hesapları üzerinden değil bizatihi Batılı ve İsrailli kamu görevlileri tarafından dolaşıma sokuluyor.



İsrail medyasına tepki

“Erdoğan’ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibi derhal durdurulmalı”
diyen Times of Israel'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap geldi.

Altun,
"Türkiye’nin adaletten ve hakikatten yana tutumunun birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ettiğini de görüyoruz. Fakat biz kim rahatsız olursa olsun, kim karşı çıkarsa çıksın; bu insani trajedinin bir an önce son bulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dış politika ve diplomatik girişimler alanında da bunu sürdüreceğiz, iletişim ve medya alanında da bu gayreti ortaya koyacağız. Biz gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak gerek Anadolu Ajansı'mız gerek TRT ve Türkiye'deki diğer medya kuruluşlarımız olarak elimizdeki tüm imkan ve araçlarla doğruyu ve hakikati savunmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Algıları çarpıtılarak eylem gücü adeta paralize edilen, edilmeye çalışılan tüm dünya kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmanın gayreti içinde olacağız"
ifadelerini kullandı.


Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında

Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 9 bin 770 olarak açıklandı. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...


#İletişim Başkanlığı
#Fahrettin Altun
#medya
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