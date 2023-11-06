İletişim Başkanı Altun'dan İsrail medyasına tepki: Rahatsız olduklarını görüyoruz devam edeceğiz

"Türkiye’nin adaletten ve hakikatten yana tutumunun birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ettiğini de görüyoruz. Fakat biz kim rahatsız olursa olsun, kim karşı çıkarsa çıksın; bu insani trajedinin bir an önce son bulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dış politika ve diplomatik girişimler alanında da bunu sürdüreceğiz, iletişim ve medya alanında da bu gayreti ortaya koyacağız. Biz gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak gerek Anadolu Ajansı'mız gerek TRT ve Türkiye'deki diğer medya kuruluşlarımız olarak elimizdeki tüm imkan ve araçlarla doğruyu ve hakikati savunmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Algıları çarpıtılarak eylem gücü adeta paralize edilen, edilmeye çalışılan tüm dünya kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmanın gayreti içinde olacağız"