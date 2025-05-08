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İletişim Başkanlığından 'bölücü terör örgütünün isminin çıkarıldığı' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'bölücü terör örgütünün isminin çıkarıldığı' iddialarına yalanlama

21:308/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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DMM, MSB tarafından çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verildiğini belirtti.
DMM, MSB tarafından çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verildiğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı" şeklindeki iddiaları yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşunun net olduğu belirtilerek, "Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı' şeklindeki iddialar doğru değildir." açıklamasında bulundu.

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaya ilişkin resmi X hesabından yazılı açıklamada bulundu.

MSB'nin şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adının ilk kez çıkarıldığı iddialarını yalanlayan DMM yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Bakanlığı'nın aziz şehitlerimizle ilgili açıklamalarında, 'bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarılması' ve mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili 'bölücü terör örgütünün yerleştirdiği' ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu haberle oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verilmektedir. Öte yandan MSB'nin daha önceki açıklamaları incelendiğinde, EYP veya mayına basma gibi durumlarda söz konusu ifadeyi birçok kez kullanmadığı görülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."




#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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