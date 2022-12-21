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İmam Hatiplilere hakaret eden şarkıcı Gülşen'in davası 1 Mart'a ertelendi

Şarkıcı Gülşen sahnede İmam Hatip Liselilerine yönelik hakareti nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şarkıcı Gülşen'in davası 1 Mart'a ertelendi.

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Haber Merkezi DHA
İmam Hatiplilere hakaret eden şarkıcı Gülşenin davası 1 Marta ertelendi
Gülşen Çolakoğlu

Bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gülşen Çolakoğlu’nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şarkıcı Gülşen katılmadı. Gülşen’i avukatlarının temsil ettiği duruşmada, bazı müştekiler de hazır bulundu.

Duruşmaya ilk kez katılan müşteki Eren Yıldız şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Sanığın özrünü kabul etmiyorum. Halka alkış tutturup imam hatiplileri hedef göstermiştir. İtibar suikastına maruz kaldığım için özrü kabul etmiyorum” dedi.

Müşteki beyanın ardından söz alan Gülşen Çolakoğlu’nun avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek, “Bu sözler biletle girilen bir yerde söylenmiştir. Halka açık bir mekan değildir. Şikayetçiler müvekkilin beyanlarını medyadan öğrenmiştir. Buradaki mağdurlar medya eli ile yaratılmış suni mağdurlardır. Asıl bu mağduriyete izin verenler hakkında şikayetçi olmuşlardır” dedi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Önder İmam Hatipliler Derneği avukatı Seçkin Koç ise Gülşen’in suça konu ifadeleri kullandığını kabul ettiğini söyleyerek, “Sanık şarkıcı olduğunu iddia etmektedir. Ancak sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesi ile gündeme gelmeye çalışmaktadır” dedi.

  • Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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