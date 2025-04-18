İmamoğlu hapisteyken İstanbul’a hizmeti durdurmaya çalışıyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), Ekrem İmamoğlu'nun TOKİ'nin İstanbul Arnavutköy'deki konut projesiyle ilgili iddialarını yalanladı. DDM, İmamoğlu'nun hapisteyken İstanbul’a hizmeti durdurma çabasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu proje dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut kapsamında olup, Kanal İstanbul'la bağlantısı yoktur” ifadelerine yer verildi.
Tatil yapmaktan dev projeyi fark etmedi
Göreve başladığı 2019 yılından bu yana yaptığı izinlerle gündemden düşmeyen, sürekli izinde olması ve İstanbul'un yaşadığı sel felaketinde tatilde, kar esaretinde ise balıkçıda yemekte olması nedeniyle 'İstanbul'un yarı zamanlı belediye başkanı' olarak nitelendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yılında çok sayıda izin kullandığı ortaya çıktı.
4 ayda 26 gün yok
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce, İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimlerde İBB Başkanı İmamoğlu'nun son 4 ayda toplam 26 günü il dışında ve yurt dışında geçirmek için başvuruda bulunduğu belirlendi.
Son olarak bugünden itibaren cuma gününe kadar yurt dışı ziyareti için bildirimde bulunan İmamoğlu'nun yerine Meclis Üyesi Nuri Aslan'ın vekaleten görev yapacağı kaydedildi.