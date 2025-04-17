Süleyman Soylu tek tek ifşa etti: İşte CHP'li Özel'in '7 soru - 7 cevapta' yalan zinciri

İBB’de, alınmaması gerektiği halde işe alınan terör irtibat ve iltisaklı 505 kişiye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yalan zinciri bozuldu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “7 Soru 7 Cevap” başlığıyla kamuoyuna bilgi notu olarak sunduğu belgeler, İBB'nin tüm usulsüzlüklerini ve terörle bağlantısını açıkça ortaya koydu. İşte Süleyman Soylu'nun "Yalan söylemeyi bırak, Özgür! Gerçekleri çarpıtmaya artık son ver!" başlığıyla kamuoyuyla paylaştığı o belgeler ve CHP'li Özel’in yalan zincirine dair tüm gerçekler...
Kamu kurumu olan İBB’deki, terör irtibat ve iltisaklı 505 kişiye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yalan zincirine dair gerçekler, “7 Soru 7 Cevap” başlığıyla kamuoyuna bilgi notu olarak sunuldu. İşte “7 Soru 7 Cevap” başlığıyla kamuoyuna bilgi notu olarak sunulan o belgeler...
Kamu kurumu İBB'de işe alınmaması gerektiği halde, işe alınan terör irtibat ve iltisaklı 505 kişiye yönelik soruşturma ne zaman başladı?
Devletin birçok kurumu tarafından ortak yürütülen teftiş sürecinde hangi bulgular ortaya çıktı?
Kamuya işe alımlarda zorunlu olan güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapıldı mı? Kanuna aykırı bir hile yöntemine başvuruldu mu?
Haklarındaki kayıtlar nedeniyle işe alımları sakıncalı görülen bu terör irtibat ve iltisaklı 505 kişi Kamu kurumu İBB ve iştiraklerinde ne zaman ve hangi kanuna aykırı hile yöntemleriyle alındı?
Savcılığa bildirilen, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen ve kamuda işe alınmaması gereken kişilere ilişkin İBB ne yaptı?
İngiliz Özgür'ün yalanı olan Süleyman Soylu'nun söylediğini iddia ettiği "bu iftiraları siyaset yapmak için söyledim" ifadesi doğru mu yoksa kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir başka yalan mı?
DİAYDER soruşturmasında ne gibi gelişmeler yaşandı? Hangi ilişkiler tespit edildi?
CHP'li belediye DİAYDER'e Küçükçekmece'de arsa bağışlamış. CHP milletvekili Özgür Karabat PKK'lı dernek üyelerine para sözü vermiş, derneğin bastırdığı takvimin parasını da İBB ödemiş.
İşte terör örgütü adına kırsalda silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bazı kişiler...
İşte terör örgütü adına kırsalda silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bazı kişiler...
İşe alınmaması gerekirken, işe alındıkları için yürütülen soruşturmalar kapsamında işten çıkarılan 120 kişinin İBB önünde yaptığı eylem...
Kamu Kurumu İBB ve iştiraklerinde terör irtibat ve iltisaklı işe alınanların kanıtları...
İşte kanuna aykırı hile yöntemi...
İBB'deki örgütsel kadrolaşmada DHKP-C ve MKP de çıktı