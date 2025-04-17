Süleyman Soylu tek tek ifşa etti: İşte CHP'li Özel'in '7 soru - 7 cevapta' yalan zinciri

Savcılığa bildirilen, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen ve kamuda işe alınmaması gereken kişilere ilişkin İBB ne yaptı?





İngiliz Özgür'ün yalanı olan Süleyman Soylu'nun söylediğini iddia ettiği "bu iftiraları siyaset yapmak için söyledim" ifadesi doğru mu yoksa kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir başka yalan mı?