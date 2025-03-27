'İmamoğlu için sahte tanık aranıyor' demişti: CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması ile ilgili sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapan milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve yargı organlarını alenen aşağılamak suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.