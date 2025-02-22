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İmamoğlu'na bir soruşturma daha: Sahte diploma iddiaları üzerinde savcılık harekete geçti

İmamoğlu'na bir soruşturma daha: Sahte diploma iddiaları üzerinde savcılık harekete geçti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:4722/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sahte diploma iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir soruşturma daha açıldı.


Savcılık iddialar üzerine harekete geçti


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında çıkan "sahte diploma" iddiaları üzerine "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldığını duyurdu.


Ayrıntılar gelecek...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#soruşturma

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