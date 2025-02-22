İmamoğlu'na bir soruşturma daha: Sahte diploma iddiaları üzerinde savcılık harekete geçti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sahte diploma iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir soruşturma daha açıldı.
Savcılık iddialar üzerine harekete geçti
Savcılık iddialar üzerine harekete geçti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında çıkan "sahte diploma" iddiaları üzerine "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
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