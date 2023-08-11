İmamoğlu'ndan haber paylaşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elazığ'ın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye de gidecek olan İmamoğlu, bir gazetecinin "Tunceli olunca akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi, gözler onu da arıyordu sizinle beraber bu ziyarette." diyerek düşüncesini sorması üzerine, "Planlama yapsaydık zevkle Genel Başkanımız ile gelir, gezerdik ama Genel Başkanımızın memleketi Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da konukevini bitirmiştik. Onu da ziyaret edeceğiz. Nazımiye'yi de daha iyi tanıyacağız. Oradan sevgilerimizi ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımız ile paylaşacağız." dedi. Bu ziyaret akıllara genel başkanlık kavgası veren İmamoğlu'nun delegenin oyunu almak için bir dizi görüşme gerçekleştireceği olarak yorumlandı.