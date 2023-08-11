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İmamoğlu'ndan haber paylaşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir haber sitesi tarafından yayımlanan haberi sosyal medya hesabından paylaşan İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkyılmaz, İmamoğlu'nun seçilmiş bir meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmasının demokratik açıdan yetersizliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

12:29 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz

İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir haber sitesi tarafından yayımlanan haberi sosyal medya hesabından paylaşan İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türk Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.


"Demokratik olgunluğunu gösterir"

Türkyılmaz şunları söyledi:

Sözde demokrat, sözde temsili demokrasiye inanmış İBB Başkanı, bir haber platformunun iddiaları üzerinden yapılan paylaşım üzerine şahsıma, İstanbulluların seçtiği bir meclis üyesine, meclisin en büyük grubunun sözcüsüne suç duyurusunda bulunmuş.

Bu dava, İBB başkanının demokratik olgunluk açısından ne kadar yetersiz ve tahammülsüz olduğunun adli kanıtıdır.

Bir meclisin üyesinin en önemli vazifesinin kamusal sorumluluk gereği iddiaları gündeme getirme ve sorgulama olduğunu kendisine tekrar hatırlatmakta fayda var.

Bu türden sindirme ve göz dağı verme teşebbüsleri bizi ancak kamçılar ve inancımızı tazeler.

İstanbul’un kayıp yıllarını ve kentini kendisi için bir kariyer basamağı gören İBB Başkanını, en güçlü şekilde eleştirmeye ve İstanbulluları savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elazığ'ın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye de gidecek olan İmamoğlu, bir gazetecinin "Tunceli olunca akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi, gözler onu da arıyordu sizinle beraber bu ziyarette." diyerek düşüncesini sorması üzerine, "Planlama yapsaydık zevkle Genel Başkanımız ile gelir, gezerdik ama Genel Başkanımızın memleketi Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da konukevini bitirmiştik. Onu da ziyaret edeceğiz. Nazımiye'yi de daha iyi tanıyacağız. Oradan sevgilerimizi ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımız ile paylaşacağız." dedi. Bu ziyaret akıllara genel başkanlık kavgası veren İmamoğlu'nun delegenin oyunu almak için bir dizi görüşme gerçekleştireceği olarak yorumlandı.


#AK Parti
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Murat Türkyılmaz
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