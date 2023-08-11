İmamoğlu'ndan haber paylaşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü hakkında suç duyurusu

İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir haber sitesi tarafından yayımlanan haberi sosyal medya hesabından paylaşan İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türk Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.
"Demokratik olgunluğunu gösterir"
"Demokratik olgunluğunu gösterir"
Türkyılmaz şunları söyledi:
Sözde demokrat, sözde temsili demokrasiye inanmış İBB Başkanı, bir haber platformunun iddiaları üzerinden yapılan paylaşım üzerine şahsıma, İstanbulluların seçtiği bir meclis üyesine, meclisin en büyük grubunun sözcüsüne suç duyurusunda bulunmuş.
Bu dava, İBB başkanının demokratik olgunluk açısından ne kadar yetersiz ve tahammülsüz olduğunun adli kanıtıdır.
Bir meclisin üyesinin en önemli vazifesinin kamusal sorumluluk gereği iddiaları gündeme getirme ve sorgulama olduğunu kendisine tekrar hatırlatmakta fayda var.
Bu türden sindirme ve göz dağı verme teşebbüsleri bizi ancak kamçılar ve inancımızı tazeler.
İstanbul’un kayıp yıllarını ve kentini kendisi için bir kariyer basamağı gören İBB Başkanını, en güçlü şekilde eleştirmeye ve İstanbulluları savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
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1 saat önce