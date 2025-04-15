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İmamoğlu'nun kampanya üssü

İmamoğlu'nun kampanya üssü

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0015/04/2025, Tuesday
G: 15/04/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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İmamoğlu'nun ekibi, Parti Meclisi ve MYK üyelerinin yanı sıra milletvekillerinden oluşacak kampanya yöneticileri bu binada faaliyet sürdürecek.
İmamoğlu'nun ekibi, Parti Meclisi ve MYK üyelerinin yanı sıra milletvekillerinden oluşacak kampanya yöneticileri bu binada faaliyet sürdürecek.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için süreci hızlandırıyor. CHP'li üst düzey kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı kampanyası haziran ayı içinde başlayacak. İmamoğlu'nun kampanya üssü ise CHP'nin Ankara Çevre Sokak'taki eski genel merkez binası olacak. CHP'nin 2006'ya kadar kullandığı bu bina, Deniz Baykal döneminde yeni binaya geçilmesinden sonra il başkanlığı ve parti okulu olarak hizmet verdi. Bina, haziran ayından itibaren Cumhurbaşkanlığı kampanyasının merkez üssü olacak.


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