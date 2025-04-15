CHP, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için süreci hızlandırıyor. CHP'li üst düzey kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı kampanyası haziran ayı içinde başlayacak. İmamoğlu'nun kampanya üssü ise CHP'nin Ankara Çevre Sokak'taki eski genel merkez binası olacak. CHP'nin 2006'ya kadar kullandığı bu bina, Deniz Baykal döneminde yeni binaya geçilmesinden sonra il başkanlığı ve parti okulu olarak hizmet verdi. Bina, haziran ayından itibaren Cumhurbaşkanlığı kampanyasının merkez üssü olacak.