IMEI kaydı yapılan her 3 mobil cihazdan birisi yerli

IMEI kaydı yapılan cihazlar büyük oranda akıllı telefonlardan oluşuyor. Geçen yıl, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat ve imalat yoluyla 15 milyon 629 bin 448 mobil cihazın kaydı yapıldı. Bunlardan 9 milyon 253 bin 404'ü ithalat, 6 milyon 214 bin 908'i imalat yoluyla kaydedilirken yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı 161 bin 136 oldu. Böylece geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık her 3 cihazdan 1'i imalat yoluyla kaydı yapılan cihazlardan oluştu. Geçen yıl kayıt altına alınan IMEI sayısı ise 27 milyon 499 bin 601'i buldu.