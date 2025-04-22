IMEI kaydı yapılan her 3 mobil cihazdan birisi yerli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne 2024 yılında toplam 15 milyon 629 bin 448 cihazın kaydedildiğini açıkladı. Uraloğlu, geçen yıl sonunda kaydedilen cihazların yaklaşık üçte birinin imalat yoluyla sisteme dahil edildiğini de vurguladı.
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının, Türkiye’de yasal olarak kullanılabilmesi için belirli bir süre zarfında IMEI kaydının yapılması gerekiyor.
Kaydı yapılmayan telefonlar, 180 gün sonunda kullanıma kapatılıyor.
"816 yetkilendirme verildi"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 443 işletmeciye, 816 yetkilendirme verildiğini söyledi.
Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 110,1 yaygınlık oranına karşılık gelen toplam 94 milyon 320 bin 271 mobil abone bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil yaygınlık oranının yüzde 113'ü bulduğunu bildirdi.
"Büyük oranda akıllı telefonlardan oluştu"
Yeni nesil akıllı telefonların ortaya çıkması sonrası yurt dışından gelen-giden yolcuların beraberinde getirdiği cep telefonu sayısının artmaya başladığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
Bakan Uraloğlu, IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan yaklaşık yüzde 42'sini Samsung ve Apple marka cihazların oluşturduğunu, ayrıca kayıtta Redmi, Tecno, Reeder, Infinix, Realme, TCL markalarının bulunduğunun görüldüğünü sözlerine ekledi.