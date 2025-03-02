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İnan Kıraç'a vasi tayin edilecek

İnan Kıraç'a vasi tayin edilecek

04:002/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İpek Kıraç - İnan Kıraç
İpek Kıraç - İnan Kıraç

İş insanı İnan Kıraç hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi. İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi. Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumu'na giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.


#İnan Kıraç
#İpek Kıraç
#vasi

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