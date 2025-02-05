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Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Mal varlığını kimlere bıraktığı belli oldu

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Mal varlığını kimlere bıraktığı belli oldu

18:305/02/2025, Çarşamba
AA
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Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası başladı.
Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası başladı.

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Sanatçının çeşitli illerdeki taşınmazları ile mal varlıklarını kimlere bıraktığı da belli oldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi.

Bir süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası
Muğla'nın Marmaris ilçesi
nde görülmeye başlandı.
Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
'ndeki davanın ilk duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı,
Ferdi Tayfur'un vasiyeti
ni aile yakınlarına dağıttırdıktan sonra okuttu.

Taşınmazlarını TSK'ya ve hayır kurumlarına bağışladı

Sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtildi.

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

İki aile ferdinden vasiyete itiraz

Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden
Timur Turanbayburt
ve
Tuğçe Tayfur Aydın
'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi.

Duruşma 29 Nisan'a ertelendi.

"Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan
Ferdi Tayfur
'un eşi
Zeliha Tayfur
, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"
Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz.
"
Tayfur, "
Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?
" sorusuna "
Eşim öyle istiyordu
" yanıtı verdi.

"Vasiyetin iptali için de dava açtık"

Timur Turanbayburt
ve
Tuğçe Tayfur Aydın
'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker de detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, "
Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir.
" diye konuştu.


#Ferdi Tayfur
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