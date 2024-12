Yılmaz Yalçıner’in 3. vefat yıl dönümü: Unutma beni unutama beni

Sahi ne günler yaşadık değil mi ağabeyciğim unutulmazlar arasına kazık çaktığımızı zannettiğimiz. Mesela Şûrâ ve Tevhîd’i yayımladığımız günler. Her sayısına kelepçe vurulan, her sayfasına davalar açılan, hayat damarlarımız, can suyumuz, heyecanımız, sevdamız, aşkımız, gayemizin, ideallerimizin, ufkumuzun azığı olan gazetelerimiz… Hatırla ağabey, solda Cumhuriyet ve bizim cenahta gazetelerimiz Şûrâ ve Tevhîd; tirajda yarışanlardık ve biz 3-4 bin adetle hep öndeydik. 44 binlere ulaşmıştık ve neredeyse hiç iadesi olmayan gazetelerdik. Her hafta basın savcılığınca toplatılma kararı alınmış gazeteyi toplamaya gelmiş polisler anca 2-3 gazete müsadere edebiliyorlardı. Yayına son verdiğimizde cilt yaptıralım demiştik de 100 adedi anca evlerimizden alıp geri getirdiğimiz gazetelerle tamamlayabilmiştik. Adeta tüm şehirlerde yok satıyorduk. Bize gönül veren kardeşlerimiz aşkla şevkle gazeteleri satıp bitirdikçe bana telefon edip bir sonraki sayının daha çok gönderilmesini istiyorlardı. Her sayısı merakla, heyecanla bekleniyordu.