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EĞİTİM

İngilizce bilenler yüzde 25 daha fazla kazanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre İngilizce konuşma seviyesi arttıkça insanların mutluluk ve kazanç düzeyleri de artıyor. İleri derecede İngilizce bilenlerin yüzde 68’i hem sosyal hem iş hayatında daha mutlu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada yaklaşık 1.5 milyar insan ortalama düzeyde İngilizce konuşuyor. 2023 yılına kadar global İngilizce eğitimi sektöründe yüzde 80 ve net 28 milyar dolarlık bir artış bekleniyor. Nüfusun her yıl 83 milyon artacağı ön görüldüğünde 2030’da bu rakamın 8,6 milyara, 2050’de 9.8 milyara ulaşması bekleniyor. Wall Street English tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan çalışmanın sonuçları İngilizce bilmenin kişiye sağladığı faydaları ortaya koydu. Almanya, İtalya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Çin, Japonya, Şili olmak üzere 8 ülkeden 18-50 yaş arası hem öğrenci hem çalışan 500’er kişi ile yapılan araştırmada, denekler hiç İngilizce bilmeyenlerden ileri seviyede bilenlere kadar geniş bir skalada seçildi. Araştırma, ileri derecede İngilizce bilenlerin yüzde 68’inin bilmeyenlere göre hem sosyal hem de iş hayatında kendini daha mutlu hissettiğini ortaya koydu.

FIRSATLAR ARTIYOR

  • İngilizce konuşma seviyesi arttıkça insanların mutluluk ve kazanç düzeylerinin arttığını anlatan Wall Street English Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Uçar, araştırmayı şu sözlerle değerlendirdi: "İngilizce bilenler bu durumdan dolayı mutlu. Ama bunların değişik seviyeleri var. Başlangıç, orta, günlük işlerini rahatlıkla halledecekleri seviye, anadil seviyeleri gibi. Seviyeler yükseldikçe insanların mutluluğunun da yükseldiği görülüyor. İyi İngilizce bilmek insanı hem iş hem günlük hayatında mutlu ediyor. İngilizce bilen daha başarılı da oluyor, daha iyi iş bulabiliyor, daha fazla para kazanıyor. Kişi kendi işini seçebiliyor. İngilizce öğrendikçe fırsatlar artıyor."

DÜNYA İLE İLETİŞİM HALİNDELER

Araştırmanın, ileri düzeyde İngilizce konuşanların yarısının dil becerileri sayesinde yüzde 25 daha fazla kazandığını gösterdiğini ifade eden Dündar Uçar, “İngilizce bilenler daha fazla ücret alıyor. Yüzde 25 oranında daha fazla kazanıyorlar. İngilizce öğrenenlerin yüzde 65'i dünya ile iletişim halinde olduğunu söylüyor" diye konuştu.

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