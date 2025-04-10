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İngilizlerden yardım dilenen Özel'den yeni hezeyan: Bu kez 'mandacılık' iftirası

İngilizlerden yardım dilenen Özel'den yeni hezeyan: Bu kez 'mandacılık' iftirası

00:1510/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BBC Türkçe'ye verdiği röportajda Türkiye'yi şikayet eden CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mandacı' iftirasında bulundu.
BBC Türkçe'ye verdiği röportajda Türkiye'yi şikayet eden CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mandacı' iftirasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'cuntacı' diyerek hedef alan CHP lideri Özgür Özel, bu kez 'Amerikan mandacısının savunucusu' ifadelerini kullandı. Özel'in son hezeyanı, geçtiğimiz günlerde İngilizlerden yardım dilendiği sözlerini akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, geçtiğimiz günlerde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a '
cuntacı lider
' ithamında bulunmuştu.

Dün Şişli'de düzenlenen mitingde konuşan Özel, bir kez daha skandal ifadeler kullandı.

Batı'ya aman dilenen Özel'den Erdoğan'a 'mandacı' iftirası

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başta İngiltere olmak üzere Batı'ya koşarak yardım isteyen, Türkiye'yi şikayet edip 'kırıldık' diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik '
Amerikan mandacısının savunucusu
' iftirasında bulundu.
Özel yaptığı konuşmasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a yönelik 'cuntacı' ithamını yineleyerek skandal ifadelerini savundu.

Özel'in Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' ithamları devletin tüm kanadından ve toplumdan tepki görmüştü.

"CHP darbeciliğin kitabını yazdı"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'cuntacı' sözlerine yönelik hukuki süreç başlatarak 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'cunta' sözlerine sert tepki göstererek, "Denklem gayet basit. CHP demek, cunta demektir. Cunta demek, CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil, aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Açık ve net ifade ediyorum; eğer o hakaret ettikleri, o tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı, şu anda bile CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın kalkın yargıya dua edin ki, sizi, kendi içinizden çıkan cuntadan onlar kurtardı." ifadelerini kullanmıştı.





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