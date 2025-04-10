İngilizlerden yardım dilenen Özel'den yeni hezeyan: Bu kez 'mandacılık' iftirası

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'cuntacı' diyerek hedef alan CHP lideri Özgür Özel, bu kez 'Amerikan mandacısının savunucusu' ifadelerini kullandı. Özel'in son hezeyanı, geçtiğimiz günlerde İngilizlerden yardım dilendiği sözlerini akıllara getirdi.
Dün Şişli'de düzenlenen mitingde konuşan Özel, bir kez daha skandal ifadeler kullandı.
Batı'ya aman dilenen Özel'den Erdoğan'a 'mandacı' iftirası
Özel'in Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' ithamları devletin tüm kanadından ve toplumdan tepki görmüştü.
"CHP darbeciliğin kitabını yazdı"
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'cuntacı' sözlerine yönelik hukuki süreç başlatarak 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'cunta' sözlerine sert tepki göstererek, "Denklem gayet basit. CHP demek, cunta demektir. Cunta demek, CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil, aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Açık ve net ifade ediyorum; eğer o hakaret ettikleri, o tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı, şu anda bile CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın kalkın yargıya dua edin ki, sizi, kendi içinizden çıkan cuntadan onlar kurtardı." ifadelerini kullanmıştı.