İngilizlerden yardım dilenen Özel'den yeni hezeyan: Bu kez 'mandacılık' iftirası

Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'cunta' sözlerine sert tepki göstererek, "Denklem gayet basit. CHP demek, cunta demektir. Cunta demek, CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil, aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Açık ve net ifade ediyorum; eğer o hakaret ettikleri, o tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı, şu anda bile CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın kalkın yargıya dua edin ki, sizi, kendi içinizden çıkan cuntadan onlar kurtardı." ifadelerini kullanmıştı.