Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ve Özgür Özel'e tepki: Korkunun ecele faydası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;





Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında davamıza hizmet eden AK Parti'mizin fedakar mensuplarına saygılarımı gönderiyorum.





Toplantımızın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Öncelikle bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden huzurla geçireceğimiz nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum.





Belediyelerimiz, teşkilatımız Ramazan'da yine bizi mahcup etmedi. AK Parti yine yoğun bir kucaklaşma çabasında oldu. Sahur sofraları ile, iftar sofraları ile, yardım çalışmaları ile bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov için değil bir gönüle daha girmek için gece gündüz koşturduk. Muhalefete geçen belediyelerde ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın çaba harcadığını gördük.





"Siviller hunharca katledildi"





Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk.





"Kimse bize sınır çizemez"





Liderlerle Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz. Gazze'de insanlık onuru açıkça çiğnenilirken biz oradaki insanımıza arkamızı dönmeyiz. Kimse bize sınır çizemez. Küresel siyonist lobinin karşısında nasıl dik durduysak bundan sonra da zalimler karşısında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.





Suriyeli kardeşlerimizin de daima yanlarında olacak, istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz. Bu vesileyle bir gerçeği sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bizi bu makamlara getiren fakir fukaranın duasıdır. Onca saldırıdan ihanetten koruyan yetimin, öksüzün hayır duasıdır. Şimdiye kadar mazlumun duasıyla yol yürüdük. Tüm badireleri onların samimi dualarıyla atlattık.





"Siyasette vandallığa yer yok"





Siyasi polemiklerden uzak durmaya önem verdik. Ana muhalefetin çirkin söylemlerine kulak asmadık. Nobranlıklarını, haddi aşan küstahlıklarını çoğu zaman ya sabır diyerek görmezden geldik. Bunu da had bildirmekten çekindiğimiz için değil Ramazan'ın hürmetine saygımızdan yaptık. Onlar seviyeyi daha da düşürdü. Biz sabrettikçe onlar daha kışkırtıcı söyleme sarıldılar. Bizim edebimizi, bizim soğuk kanlı tutumumuzu zayıflık olarak algıladılar Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyasette husumet değil rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Kavga, karmaşa, gerilim siyasetin değil barbarlığın sembolüdür.





Siyasette vandallığa, şiddette özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz. Her kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyor demektir.





CHP demokratik zeminde siyaset yapan bir parti gibi değil, marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. CHP Genel Başkanı sağduyulu davranmak yerine yüzlerce milyar lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir. Yolsuzluğu ortaya çıkaran MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, yargı mensuplarına parmak sallayarak suç örgütlerinin üstünü örtmeye çalışmıştır.









"CHP şürekası bal gibi biliyor"





Suç örgütünün kimleri haraca bağladığını CHP şürekası çok iyi biliyor. Telaşla suç bastırma yoluna gitmelerinin sebebi budur. Bu ucuz siyasettir, bunun adı milletin aklıyla alay etmektir. CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek istiyorum, "Korkunun ecele faydası yoktur".





"Adaletin tecellisine engel olamazsınız"





Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Bunlar buzdağının sadece görünen kısmı.





Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. O kirli elleri kırmak yargının boynunun borcudur. Bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecek.





Biz de anayasanın bize verdiği yetki ve sorumlulukları harfiyen yerine getireceğiz. Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih boyunca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır. Yardım istedikleri batıdan destek göremediklerini kendileri de kabul etti. Medet umdukları tüm odaklar onları yüz üstü bıraktı.





Yıllar geçiyor ama CHP liderleri "Dayan yorgo ile yetiş yorgo" ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin mazisine yakışmayan küçültücü bir tutumdur. Bu CHP'li halkımıza da büyük bir haksızlıktır, hürmetsizliktir.





Çünkü CHP başkanı ülkesini yabancılara şikayet ederek CHP seçmeninin başını da yere eğdirdi. Biz rakibimiz de olsa hiçbir parti başkanının böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz. Tüm bu yaşananların CHP seçmeninin de içine sinmediğine inanıyorum.





"Milletine karşı kibirli, batı karşısında aciz"





Milletine karşı kibirli, batı karşısında aciz olan böyle bir şahıs CHP başında olduğu sürece biz başarılarımıza yenilerini ekleriz. CHP'nin ve genel başkanının bu savrulmalarından partimiz olarak rahatsız değiliz ama bizim üzüntümüz demokrasimiz içindir. Son 3 haftada şahit olduklarımız 1940'ların CHP'si neyse şimdiki CHP'nin aynı olduğunu bize hatırlattı. CHP'nin faşist zihniyetinde hiçbir değişikliğin olmadığını gördük. Bunlar hiç değişmedi, milli iradenin egemenliğini içlerine sindiremedi. Hiçbir zaman serbest seçimleri, demokrasiyi kabullenemedi, Bunlar hep oyun oynadı, takiye yaptı.





Uyguladıkları faşizme bakın, ellerine biraz daha güç geçince neler yapacaklarını artık siz tahayyül edin. Tek parti döneminde büyüklerimizin nasıl bir zihniyetle mücadele ettiklerini 3 haftada bize tekrar hatırlattılar. Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın.









"Milletimiz bunlara iktidar yüzü göstermedi"





Ortalığı velveleye verenler yine kaybedecek, yine bunlar avuçlarını yalayacaktır. Darbe ve cunta dönemleri hariç milletimiz bunlara iktidar yüzü göstermedi. Bunlara itimat etmedi, yalanlarına iki yüzlü tavırlarına asla kanmadı. İki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her zaman galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi AK Parti teşkilatı yine sağduyulu olup aklı selim hareket edecektir.











