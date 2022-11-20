Gündem İngiltereden Ukraynaya 50 milyon sterlinlik yardım sözü
POLİTİKA AVRUPA

İngiltere’den Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik yardım sözü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik yardım sözü verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İngiltere’den Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik yardım sözü
Rishi Sunak - Volodimir Zelenski

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göreve başlamasının ardından ilk kez geldiği Ukrayna’da İngiltere’nin sağladığı destekleri artırma sözü verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün başkent Kiev’de görüşen Sunak, "Ukrayna ve İngiltere, savaşın ilk gününden beri en güçlü iki müttefik oldu" dedi. İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik eğitimlerini artıracağını ve özel destek sunmak için uzman ordu, sağlık ve teknik ekip göndereceğini söyleyen Sunak, 50 milyon sterlinlik savunma yardımı yapılacağı sözünü de verdi.

İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

"Ukrayna’nın yanında yer almaya devam edeceğiz"

Rusya’nın sivil noktaları hedef aldığını da ifade eden Sunak, "İngiltere’nin en başınadan beri Ukrayna’nın yanında olmasından gurur duyuyorum. Bugün, İngiltere ve müttefiklerimizin bu barbarca savaşı sona erdirmek için Ukrayna’nın yanında yer almaya devam edeceğini söylemek için buradayım. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri karadaki Rus kuvvetlerini püskürtmeyi başarırken, siviller ise hava saldırılarıyla acımasızca bombalanıyor. Bugün uçaksavarlar, radar sistemleri ve insansız hava araçları da dahil yeni bir hava savunma sistemi ile insani desteği artırıyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiltere AB'nin savunma projesine katılacak
DÜNYA
İngiltere AB'nin savunma projesine katılacak

Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Yeni Yusufeli Yolu hizmete sunuluyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Tam 69,2 kilometre.
Para yerine kullanılan en enteresan şeyler

Para yerine kullanılan
en enteresan şeyler

​Günümüzde hâlâ geçerli olanları var.
Kızılelma testleribaşarıyla tamamladı

​Heyecanlandıran gelişmeyi Baykar duyurdu.

Pençe-Kılıç Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Operasyonu talimatını böyle verdi.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.