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Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi yakaladı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi yakaladı

09:4413/05/2025, Salı
AA
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Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı. Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.


Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu A.K.O'yu kent merkezinde yakaladı.


Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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