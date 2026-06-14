Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
INTERPOL tarafından aranıyordu: İstanbul'da yakalandı

INTERPOL tarafından aranıyordu: İstanbul'da yakalandı

16:5614/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İranlı şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İranlı şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

INTERPOL tarafından aranan İran uyruklu kişi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheliyi İran'a iadesine yönelik işlemler başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan İran uyruklu R.A.'yı havalimanında yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamada, İran makamlarınca hakkında 'uyuşturucu ticareti' ve 'kaçakçılık' suçlarından arama kaydı bulunan şüpheliye ayrıca vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri nedenlerden dolayı yurt dışına çıkış yasağı getirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin İran'a iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.




#INTERPOL
#İstanbul Havalimanı
#Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mardin’de kurasız konut satışı hangi ilçelerde var? TOKİ kura çekilişi olmadan konut satışı olacak ilçeler