İçişleri Bakanlığı: Kırmızı ve ulusal bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin titiz takibi, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak işbirlikleri sayesinde suçluların gizlendikleri yerler tespit edildi.

Şahısların Türkiye'ye geri getirildiği ülkeler ve sayıları şu şekilde açıklandı:

Şahısların Türkiye'ye geri getirildiği ülkeler ve sayıları şu şekilde açıklandı:

"Organize Suç Örgütleri ve Zehir Tacirleri ile Mücadele Sürecek" Operasyonun; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü titiz bir çalışmanın ürünü olduğu vurgulandı.