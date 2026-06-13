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İçişleri Bakanlığı: Kırmızı ve ulusal bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı ve ulusal bültenle aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

10:1313/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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İçişleri Bakanlığı kırmızı ve ulusal bültenle aranan 90 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı kırmızı ve ulusal bültenle aranan 90 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen koordineli operasyonlar neticesinde kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplamda 90 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

16 FARKLI ÜLKEDEN İADE SAĞLANDI

EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin titiz takibi, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak işbirlikleri sayesinde suçluların gizlendikleri yerler tespit edildi.

Şahısların Türkiye'ye geri getirildiği ülkeler ve sayıları şu şekilde açıklandı:

Gürcistan: 58

Almanya: 12

Bulgaristan: 3

Yunanistan: 3

Hollanda: 2

KKTC: 2

Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'da birer suçlu yakalandı.

"Organize Suç Örgütleri ve Zehir Tacirleri ile Mücadele Sürecek" Operasyonun; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü titiz bir çalışmanın ürünü olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

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