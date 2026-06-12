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İçişleri Bakanlığı ‘gözaltında kötü muamele’ iddiaları için soruşturma açıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı ‘gözaltında kötü muamele’ iddiaları için soruşturma açıldığını duyurdu

14:2212/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Gözaltında kötü muameleye maruz kalma iddialarına soruşturma
Gözaltında kötü muameleye maruz kalma iddialarına soruşturma

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla, tutuklu yargılanan bir kişinin gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin,
"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerine yer verildi.






#İçişleri Bakanlığı
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