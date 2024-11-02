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Irak'la teröre karşı ayrımsız mücadele: Çıkarlarımız ortak

Irak'la teröre karşı ayrımsız mücadele: Çıkarlarımız ortak

04:002/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği Es-Sudani ile görüştü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği Es-Sudani ile görüştü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu kaydetti. Erdoğan, konuk başbakana tüm terör örgütleriyle ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Irak'ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.


OLUMLU ADIMLARDAN MEMNUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/ KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti.


BARIŞ ÇABALARI SÜRECEK

Erdoğan, bölgede giderek yayılan İsrail saldırganlığının hem bölge hem dünya barışı için bir tehdit olduğunu, bunu önlemek, barış ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini ve Türkiye'nin barış için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Irak
#Es-Sudani

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